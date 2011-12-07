Які «бонусні» пристрої найчастіше ставлять в свої авто українці
Шкіряний салон – в хвості списку
Найпопулярнішою додатковою функцією, що полегшує життя водіям, став підігрів бічних дзеркал - його можна знайти на 42% легкових автомобілів що продаються в Україні.
AUTO, ria.ua проаналізував оголошення про продаж легкових автомобілів, які розміщувалися на сайті з початку року, і з`ясував, які аксесуари, що роблять їзду комфортнішою, але що не є предметом першої необхідності, найчастіше зустрічаються в автомобілях українців.
На другому місці в списку опинився автомобільний бортовий комп`ютер - він встановлений на 40% авто.
Що стосується решти популярних аксесуарів, то їх список, за даними AUTO.ria.ua, виглядає таким чином:
кондиціонер - встановлений в 34% автомобілів
клімат контроль - 29%
підігрів сидінь - 26%
круїз-контроль - 18%
шкіряний салон - 18%
парктронік - 14%.
Також, в ході дослідження було визначено, що ксенонові фари були встановлені на 21% легкових автомобілів, що продавалися в 2011 році.