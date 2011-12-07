Які «бонусні» пристрої найчастіше ставлять в свої авто українці

Найпопулярнішою додатковою функцією, що полегшує життя водіям, став підігрів бічних дзеркал - його можна знайти на 42% легкових автомобілів що продаються в Україні.

AUTO, ria.ua проаналізував оголошення про продаж легкових автомобілів, які розміщувалися на сайті з початку року, і з`ясував, які аксесуари, що роблять їзду комфортнішою, але що не є предметом першої необхідності, найчастіше зустрічаються в автомобілях українців.

На другому місці в списку опинився автомобільний бортовий комп`ютер - він встановлений на 40% авто.

Що стосується решти популярних аксесуарів, то їх список, за даними AUTO.ria.ua, виглядає таким чином:

кондиціонер - встановлений в 34% автомобілів

клімат контроль - 29%

підігрів сидінь - 26%

круїз-контроль - 18%

шкіряний салон - 18%

парктронік - 14%.

Також, в ході дослідження було визначено, що ксенонові фари були встановлені на 21% легкових автомобілів, що продавалися в 2011 році.

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