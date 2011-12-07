У ВР тішаться, що фракцією БЮТ відтепер керуватиме генерал

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК, який сьогодні головує на засіданні парламенту, офіційно оголосив, що народного депутата України Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА обрано головою фракції «БЮТ-Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому А.МАРТИНЮК зазначив, що таке рішення було прийнято на засіданні фракції.

«Так що у нас появився керівник фракції – генерал. З чим ми і вітаємо», - сказав А.МАРТИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Іван КИРИЛЕНКО, який до цього очолював фракцію «БЮТ-Батьківщина", добровільно подав у відставку. Переобрання голови відбулося сьогодні на засіданні фракції.

У той же час у «БЮТ-Батьківщині" не уточнили, з яких причин І.КИРИЛЕНКО відмовився від головування у фракції.