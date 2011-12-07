Українці організують у Польщі саміт учасників «Битви Націй»

Українські організатори Міжнародного фестивалю історичної реконструкції середньовіччя «Битва Націй», у межах якого відбувається Чемпіонат світу з історичного середньовічного бою, проводять 9-10 грудня у Варшаві саміт країн-учасниць проекту.

Приводом для співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу є не тільки Євро-2012, що набуло розголосу та стало подією, на яку чекають затяті вболівальники. Нові, молоді та незвичні для багатьох види спорту також єднають цілу низку країн.

У саміті беруть участь капітани національних збірних та організатори фестивалю, а також усі, хто має бажання допомогти розвитку молодого виду спорту. Третій міжнародний фестиваль «Битва Націй» обіцяє бути таким же видовищним та цікавим, як і попередні, що вже здобули популярність у глядачів. Однак для того, щоб робота з його проведення була плідною, в грудні проводиться самміт, який також став доброю традицією.

Попередні два саміти проходили в Києві, однак цього року проект «Битва Націй» пересувається до Польщі.

Основна мета саміту – досягнення порозуміння між представниками різних країн, а також вироблення загальних правил та стратегій роботи на найближчий час. Людям, що звикли до національної специфіки боїв, необхідно сформувати чітке розуміння єдиних правил і того, що відбуватиметься. Тим, хто готується вперше вийти на ристалище «Битви Націй», доведеться багато уніфікувати та переробити, щоб бути готовими до боротьби.

Окрім того, цей саміт стане ще й місцем додаткових консультацій для нових збірних, які не тільки зможуть познайомитися з майбутніми колегами та опонентами, але й отримати інформацію про те, як правильно готувати збірну до участі в боях на фестивалі. За два дні саміту учасники обміняються необхідним досвідом, а також зможуть ставити організаторам фестивалю будь-які питання.

На саміті будуть представлені Україна, Росія, Польща, Білорусь, США, Італія, Австрія, Бельгія, Австралія, Квебек, Ізраїль, Ірландія, Данія, Німеччина. Таким чином, коло учасників проекту щороку стає ширше.

Капітани існуючих національних збірних та збірних, які тільки організуються, зустрінуться за круглим столом. Окрім цього, буде передбачено час для неформального спілкування. Це дозволить учасникам дізнатися більше один про одного.

Організатори саміту запрошують журналістів, для яких відбудуться прес-конференція та показові виступи професійних бійців.

Час проведення прес-конференції: 9 грудня, 12.00

Місце проведення саміту та прес-конференції:

ul Marszalkowska 94/98

00-510 WARSAW

POLAND

Офіційний сайт проекту: http://www.bnfest.com.ua/

Контактна інформація:

pr@bnfest.com.ua

+38(095)9027817, PR-менеджер проекту Аліна САХАЦЬКА;

+38(067) 7887913, прес-секретар з роботи з польськими ЗМІ Наталя ЦИГЕЛЬНИК.