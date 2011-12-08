Представники Януковича не з'явилися на суд щодо «Межигір’я»

Представники Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і вишгородської районної влади не з'явилися на суд за позовом «Української правди» щодо оприлюднення вартості земельної ділянки у «Межигір’ї», яка належить главі держави.

Як повідомляє «Українська правда», Київський окружний адміністративний суд почав слухання у відсутності відповідача - Вишгородської районної державної адміністрації. Окрім того, не з'явилася третя сторона у справі – В.ЯНУКОВИЧ або його представники.

На засіданні суд провів дослідження письмових доказів у справі.

Після цього суд оголосив перерву до 19 грудня, оскільки, за словами судді, «з відповіді Вишгородської РДА не зрозуміло, що вони мають на увазі».

На минулому засіданні у листопаді суд залучив В.ЯНУКОВИЧА як третю сторону у справі про оприлюднення вартості земельної ділянки у «Межигір’ї».

Суд розглядає справу за позовом до Вишгородської райадміністрації, яка відмовилася на підставі закону «Про доступ до публічної інформації» надати договір купівлі-продажу В.ЯНУКОВИЧЕМ земельної ділянки площею 1,76 га у «Межигір’ї», датований 2010 роком.