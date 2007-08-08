Турчинов має надію, що до нього приєднаються Янукович з Азаровим

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ подав заяву про відпустку у зв’язку з участю у виборчій кампанії як кандидат в народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні я подав офіційну заяву про відпустку у зв’язку з тим, що висунутий кандидатом в народні депутати», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він закликав інших високопосадовців, які також йдуть на вибори у списках політичних партій та блоків, зробити так само.

За словами О.ТУРЧИНОВА, не є секретом, що під час виборчої кампанії можуть бути використані державні ресурси, а тому відпустка чиновників на час виборчої кампанії буде чесним кроком і унеможливить використання адмінресурсу.

В контексті зазначеного О.ТУРЧИНОВ заявив, що БЮТ є єдиним блоком, в якому практично немає високопосадовців.

Він також запевнив, що БЮТ у ході виборчої кампанії не буде використовувати ні службового транспорту високопосадовців, ні службового зв’язку, ні службових кабінетів.

«Я сподіваюсь, що і пан ЯНУКОВИЧ, і пан АЗАРОВ зроблять таке саме і не використовуватимуть посади», - сказав О.ТУРЧИНОВ.