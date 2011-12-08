Янукович попередив чиновників: відсидітися не вдасться

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час Ради регіонів, яка відбувається в Синельниківському районі Дніпропетровщини, пообіцяв звільняти чиновників, які не бажають займатися реформами.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент наголосив: «Небажання чиновників займатися реформами, чи бюрократичні настрої, відсидітися – це не пройде. Таких буде все менше і менше в нашій команді, ми швидко будемо робити висновки і підтягувати тих, хто здатен ефективно працювати», - наголосив Президент.

За його словами, «поки ми не підготуємо кадри, зовсім нові кадри, поки не підготуємо підґрунтя, щоб набрати оптимальну швидкість для реформ – нічого не вийде». Президент наголосив, що «коли чекатимемо зручного часу в країні і в світі – не дочекаємося».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, за реформи треба братися з бажанням та розумом. Президент підкреслив, що недовіра та протести, які наразі викликають реформи в Україні, – «за кожною дією треба бачити себе (виконавчу владу – УНІАН)».

«Реальні зміни мають нести позитив, якщо негатив – то ми неправильно щось робимо», - зазначив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна сьогодні тільки на початку шляху реформ.