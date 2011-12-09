В Одесі чиновник міськради напав на знімальну групу

8 грудня в.о. начальника Департаменту по роботі зі зверненнями громадян Одеської міськради Валерій РОМАНОВ напав на знімальну групу телекомпанії «Круг», намагаючись вихопити з рук оператора Євгена ВОЙТЕНКА камеру, а журналіста Анатолія КОСІНА силою заштовхати в одне з приміщень будівлі міськради.

Як повідомили УНІАН у ТРК «Круг», журналісти телеканалу подали «відповідну заяву в міліцію і прокуратуру».

Крім того, у повідомленні йдеться, що телеканал «Круг» має намір «домагатися кримінального переслідування посадової особи Одеської мерії, яка перешкоджала журналістам виконувати їхні службові обов'язки».

У ТРК «Круг» уточнили, що знімальна група прибула у міськраду, щоб розібратися у конфліктній ситуації, що виникла між чиновниками Департаменту по роботі зі зверненнями громадян і журналісткою Ритою КОЛОБОВОЮ, яка намагалася раніше зареєструвати свою заяву на адресу керівництва міськради.

Коли журналісти розмовляли з працівницею Департаменту, до кімнати зайшов В.РОМАНОВ, він почав закривати об'єктив телекамери і виривати її з рук оператора.

«Він (В.РОМАНОВ - УНІАН) зажадав припинити зйомку, виштовхав Р.КОЛОБОВУ з оператором у коридор, а журналіста А.КОСІНА - навпаки, спробував затягти у кабінет. На прохання не перешкоджати журналістській діяльності (чиновник - УНІАН) не реагував», - йдеться у повідомленні ТРК.

«Охоронці міськради досить довго не реагували на конфлікт, а коли з'явилися за викликом журналістів, В.РОМАНОВ став переконувати правоохоронців, що не він напав на журналістів, а члени знімальної групи - на нього. Крім того, чиновник спробував звинуватити оператора ТРК «Круг» у тому, що той перебуває у стані алкогольного сп'яніння», - зазначили у телекомпанії.

«Коли оператор Є.ВОЙТЕНКО заявив, що готовий пройти будь-яку експертизу, В.РОМАНОВ звинуватив його в тому, що він - під кокаїном. Міліціонери тільки знизували плечима», - констатували журналісти.

А.КОСІН також повідомив, що «це не перший скандал за участю чиновника мерії В.РОМАНОВА». «Після першого подібного інциденту, що стався навесні поточного року, Одеський міський голова Олексій КОСТУСЄВ пообіцяв, відповідаючи на запити журналістів, розібратися у ситуації. А якщо факт підтвердиться – звільнити чиновника, який оскандалився», - заявив журналіст.