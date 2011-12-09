Гриценко збирається йти на вибори з Кличком

Партії "Громадянська позиція" і "УДАР Віталія Кличка" ведуть переговори про спільну участь у виборах до Верховної Ради.

Про це повідомив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в ефірі телеканалу ТВі.

"Зараз ми проводимо переговори про об`єднання з Віталієм Кличко з партією "УДАР". Буде результат - ми обидва скажемо", - зазначив він.

Гриценко уточнив, що в партії близько 3 тисяч членів і всі платять внески, "можливо, тому мало".

При цьому політик заявив, що його партія "не має за спиною жодного олігарха, немає жодних зобов’язань перед будь-ким, хто спонсорує нашу діяльність".

"Сіли за стіл з Віталієм Кличко. Перше питання: чи є якісь зобов’язання перед спонсорами, чи є зобов’язання перед владою? Немає. Плюс і пішли далі", - розповів лідер "Громадянської позиції".

Як відомо, партія "Громадянська позиція" вийшла зі складу Комітету опору диктатурі, який об’єднує дев`ять опозиційних партій.

Українська правда