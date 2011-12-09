Євросоюз назвав дату приєднання Хорватії

Лідери 27 країн Євросоюзу на дводенному саміті у Брюсселі формально схвалили прийняття Хорватії у члени Євросоюзу з 1 липня 2013 року, повідомив РІА «Новости»представник прес-служби Ради ЄС.

"Саміт схвалив членство Хорватії в ЄС", - сказав співбесідник агентства.

Раніше членство Хорватії в ЄС затвердили Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС.

Договір про вступ Хорватії до ЄС буде підписано сьогодні у Брюсселі в рамках саміту ЄС. Для набирання чинності документ мають ратифікувати усі 27 країн ЄС.

Хорватія з усіх країн Балканського регіону найбільше просунулася по шляху євроінтеграції, проект Договору про вступ в ЄС Загреб отримав 17 вересня.

Переговори про приєднання Хорватії до ЄС тривали шість років. Будь-якій державі - кандидату у члени співтовариства необхідно провести із співтовариством переговори за 35-ма так званих "розділами" переговорного досьє.

Метою цього процесу є приведення у відповідність з нормами ЄС усіх сфер життя у країні, що приєднується, включаючи проведення належних реформ.