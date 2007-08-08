Томенко знає, як закрити політичним пенсіонерам шлях до Ради

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО висловлює задоволення, що ідеї БЮТ щодо скасування депутатської недоторканності та оновлення депутатського корпусу знаходять дедалі більшу підтримку політичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи сьогоднішню заяву київської організації Народної партії Володимира ЛИТВИНА на підтримку обмеження терміну повноважень депутатів Верховної Ради України двома строками підряд.

«У 2004 році, коли Володимир ЛИТВИН був головою Верховної Ради, за мою поправку до Закону «Про вибори народних депутатів України», яка обмежувала термін перебування депутата у Верховній Раді двома підряд строками повноважень парламенту, проголосували 156 депутатів. Але серед них тоді не було ані Володимира ЛИТВИНА, ані депутатів фракції Народної партії. Приємно, що зараз політична сила, яку очолює колишній спікер парламенту, повернувся до підтримки цієї ідеї», - заявив один з лідерів БЮТ.

„Сьогодні, коли до складу виборчих списків окремих політичних сил включаються імениті «політичні пенсіонери», ідея законодавчого закріплення можливості оновлення складу парламентаріїв знову стає актуальною”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Він також нагадав, що саме БЮТ розпочав у парламенті V скликання збір підписів за внесення до Конституції змін щодо скасування депутатської недоторканності. Тоді до порядку денного сесії питання не було включене, оскільки 150 підписів депутатів зібрати не вдалося. „В той же час, у нинішній виборчій кампанії тему скасування депутатської недоторканності активно підтримує і «Наша Україна». Тому можна сподіватися, що наступний парламент нарешті врегулює і це питання”, - сказав М.ТОМЕНКО.