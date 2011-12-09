Пшонка має розібратися з бажанням Болдирєва влитися в Росію

Народний депутат України Андрій ШКІЛЬ (фракція «БЮТ-Батьківщина») звернувся з депутатським запитом до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з приводу «антиукраїнських заяв» народного депутата України Юрія БОЛДИРЄВА (фракція Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, даний запит на засіданні парламенту був зачитаний першим заступником голови ВР Адамом МАРТИНЮКОМ.

Крім того, головуючий зачитав запит народних депутатів Зиновія ШКУТЯКА та Миколи КУЛЬЧИНСЬКОГО та ще 12 народних депутатів до генерального прокурора України щодо розслідування заяв народного депутата Ю.БОЛДИРЄВА про доцільність відокремлення Галичини від України та входження України до Російської Федерації.