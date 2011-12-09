Карасьов: У Марселі були оглядини нового покоління українських політиків

В Європі чудово розуміють, що сьогодні в Україні при владі знаходиться останнє радянське політичне покоління, на зміну якому приходить нове суспільство, що пов`язує надію на процвітання своєї країни з об`єднаною Європою. Про це УНІАН заявив Вадим КАРАСЬОВ, директор Інституту глобальних стратегій, коментуючи підсумки в Марселі (Франція) XX Конгресу Європейської Народної Партії.

«На з`їзді в Марселі було дуже багато представників європейського покоління політиків з України. До них придивлялися, з ними зустрічалися, їх слухали, намагалися зрозуміти, а що ж нового, як і коли принесе це нове європейське, нерадянське, покоління політиків Україні, Європі, європейському політичному процесу», – наголосив В.КАРАСЬОВ.

За його словами, цікавий нюанс пов`язаний з відвідуванням Марселя Євгенією ТИМОШЕНКО - замість мами, яка знаходиться в українських політичних катівнях. «Може бути, ці зустрічі та поїздки дадуть Євгенії старт у велику політику, принаймні доти, доки її мати зусиллями влади викреслена з активної політичної боротьби», – зазначив експерт.

Поміж інших представників України - нових, але вже досить досвідчених політиків – директор Інституту глобальних стратегій виокремив Ігоря УМАНСЬКОГО, Наталію КОРОЛЕВСЬКУ та Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА. «Європейці, очевидно, хотіли ще раз переконатися, що в країні ще жива європейська надія – формується чи вже сформувався пул «політиків надії», яким за 1,5-2 роки доведеться стати біля штурвала української політики та керувати державою», – зазначив він.

Експерт наголосив, в Марселі були оглядини нового проєвропейського покоління, яке сьогодні може бути в опозиції, але вже найближчим часом визначатиме політику та державний курс України. «Вони придивлялися до них не як до опозиції, а як до тих політиків, з якими доведеться мати справу сьогоднішньому поколінню європейських політиків. Як до тих, з ким доведеться мати справу новій Європі, яка народжується сьогодні», – заявив В.КАРАСЬОВ.

За словами політолога, пострадянський простір сьогодні переживає чи, навіть, доживає останні дні. «У Європі чудово розуміють, що сьогодні в Україні при владі знаходиться останнє радянське політичне покоління: люди, чий досвід, навички та служіння, а точніше неслужіння суспільству, формувалися за радянських часів. На зміну їм приходить нове суспільство, громадянські лідери, які пов`язують надію на процвітання своїх країн з об`єднаною Європою», – сказав В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 7-8 грудня в Марселі відбувся ХХ Конгрес Європейської Народної Партії, на який були запрошені дочка Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР, а також українські політики Н.КОРОЛЕВСЬКА, В.НАЛИВАЙЧЕНКО, Віталій КЛИЧКО, Борис ТАРАСЮК та інші.