Адвокат Мельниченка заявляє про погрози на свою адресу

Адвокат колишнього офіцера Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявляє про погрози на свою адресу і на адресу його колеги Павла СИЧОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.НЕДІЛЬКО сказав у суді, який розглядає скаргу адвокатів на постанову про порушення кримінальної справи із звинувачення екс-Президента України Леоніда КУЧМИ у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

За словами М.НЕДІЛЬКА, вчора близько 23.00 у Києві в одному з підземних переходів адвоката П.СИЧОВА зупинили «двоє чоловіків міцної статури і попередили, що якщо він і я братимемо участь «у справі Кучми», будемо зобов`язувати суддю читати всі матеріали справи, над нами і нашими сім`ями буде скоєно розправу».

Також він адвокат повідомив, що про це поінформовано СБУ і подано заяву до Генеральної прокуратури.

П.СИЧОВ на засіданні відсутній, оскільки знаходиться в прокуратурі. Сказавши це, через кілька хвилин М.НЕДІЛЬКО залишив зал судових засідань, сказавши, що його терміново викликають до ГПУ.