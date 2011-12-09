Верховна Рада прийняла закон про Фонд держмайна

Верховна Рада України ухвалила закон «Про Фонд державного майна України».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 246 з 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала за даний закон фракція КПУ.

Як відомо, фракції НУ-НС та БЮТ залишили сесійну залу на знак протесту проти дій влади щодо колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Голова комітету ВР з питань економічної політики Олександр БОНДАР зазначив, що в ухваленому законі є багато недоліків, але сказав, що краще такий закон, ніж відсутність будь-якого закону. Він нагадав, що багато років в Україні відсутній закон про Фонд держмайна.

Даним законом, зокрема, передбачено, що ФДМУ відповідальний перед Президентом України. Також передбачено, що ФДМУ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента та уряду України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента та прем’єр-міністра.

В даному законі визначені основні завдання ФДМУ. Зокрема, передбачено, що щомісяця ФДМУ подає Президенту та уряду інформацію про хід виконання державної програми приватизації, а щокварталу подає Президентові, ВР та уряду аналітичну довідку про роботу та хід виконання цієї програми, а щороку – звіт Президенту, ВР та уряду про хід виконання цієї програми.

У законі визначені повноваження ФДМУ.

Голова ФДМУ призначається на посаду за згодою ВР і звільняється з посади Президентом України. Відповідно до даного закону перший заступник та заступник голови ФДМУ призначаються на посаду за поданням прем’єр-міністра України та звільняються з посади Президентом України.