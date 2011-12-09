Дніпропетровщина до 2015 року запровадить електронне управління

Дніпропетровська область до 2015 року готова запровадити електронне управління в регіоні на рівні країн Західної Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ сьогодні під час засідання Ради регіонів, що пройшло під головування Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на Дніпропетровщині.

За словами губернатора, система електронного управління включає в себе близько 50 підпроектів – від дозвільних процедур до управління сферами освіти та медицини.

Як сказав О.ВІЛКУЛ, на Дніпропетровщині вже створено регіональний центр сертифікації електронних ключів та корпоративна мережа від облдержадміністрації до кожної сільради. Усі ці структури мають веб-сторінки в мережі інтернет.

Також запроваджено систему електронного документообігу.

«Це потужна база для реалізації масштабного проекту по електронному управлінню. Ми вивчили кращий закордонний досвід з цього питання у Лондоні, Дубаї, Стокгольмі. Сьогодні ми знаходимося на рівні багатьох країн Східної Європи щодо впровадження системи електронного управління», - наголосив О.ВІЛКУЛ.

Він також зазначив, що цього року на Дніпропетровщині почали працювати 35 дозвільних центрів – у кожному місті та районі області.

Також проведено інвентаризацію послуг, що надаються населенню. «Сьогодні до списку входить 54 послуги, раніше було понад 200. Робота дозвільних центрів контролюється в онлайн-режимі обласним інформаційно-ресурсним центром «Відкрита влада», який ми відкрили у березні 2011 року», - наголосив голова Дніпропетровської ОДА.

О.ВІЛКУЛ зазначив, що наразі дозвільні центри перетворюються на інформаційно-ресурсні центри, де жителі Дніпропетровської області можуть отримати необхідну для себе інформацію та адмінпослуги. Зокрема, в таких центрах розміщена вся інформація з комунальної власності, інформація по кожному будинку з розрахунком тарифів та конкретним списком послуг тощо.

Подібні центри вже працюють у великих містах Дніпропетровщини.