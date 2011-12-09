У містечку донецьких чорнобильців назрів «заколот»

У Донецьку, біля регіонального управління Пенсійного фонду, в наметовому містечку протестувальників, чорнобильці, які прибули з різних міст регіону, масово підписуються за недовіру голові всеукраїнської громадської організації Союз «Чорнобиль-Україна» Юрію АНДРЄЄВУ.

У наданій кореспондентові УНІАН письмовій заяві сказано: «Ми, інваліди-чорнобильці, висловлюємо свою недовіру голові громадської організації Союз «Чорнобиль – Україна» Юрію АНДРЄЄВУ, тому що він зрадив інтереси чорнобильців, і вимагаємо його відставки, перевірки його фінансових дій і просимо оголосити його пенсію і зарплату».

Під цією заявою вже буквально за півгодини підписалися близько сотні чорнобильців. Вони і вголос висловлювали своє обурення керівником цієї організації, який, на їхню думку, «тільки й може, що дути в одну дудку з владою, не обстоюючи інтересів ліквідаторів».