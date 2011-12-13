Від інфаркту помер чорнобилець-учасник акцій протесту в Донецьку

Сьогодні в м. Макіївка Донецької області відбудуться похорони чорнобильця - учасника акцій протесту в Донецьку Віталія Власова.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН один з членів ініціативної групи протестувальників інвалідів-чорнобильців у Донецьку Володимир СУМАРОКОВ.

За його словами, В.Власов, якому було 58 років, «щодня приїжджав підтримати акцію, хотів бути учасником голодовки, але у зв`язку з тим, що в нього був цукровий діабет, його не допустили до голодовки».

«Він щодня приїжджав. Наскільки мені відомо, з неділі на понеділок його швидка забрала, і він помер від інфаркту», - сказав В. СУМАРОКОВ.

Він також повідомив, що В.Власова поховають в Макіївці сьогодні о 12.00, і проводити його в останню путь поїдуть його товариші-чорнобильці, які беруть участь разом з ним в акції протесту.

«Сьогодні група наших чорнобильців від Пенсійного фонду їде на похорони морально і матеріально підтримати його сім`ю», - резюмував В. СУМАРОКОВ.