У Януковича дозволили відпускати «економічних» злочинців за гроші

Відтепер засуджені за економічні злочини особи можуть звільнитися з місць позбавлення волі, сплативши штраф.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ.

Також, за його словами, ті, хто сьогодні перебуває під слідством за цими статтями і міра запобіжного заходу в них – тримання під вартою, вони також можуть сплатити заставу і вийти на волю.

А.ПОРТНОВ нагадав, що закон набуде чинності через місяць.

Як повідомляв УНІАН, сьогодн, 13 грудня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності».