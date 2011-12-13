Азаров сподівається, що ЄС «зробив правильні висновки» й наведе порядок

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вітає рішення саміту Європейського Союзу, який відбувся 8-9 грудня, щодо посилення бюджетної дисципліни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Я ставлюся до цього як до єдино неминучого заходу», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр пояснив, що, якщо існує єдина валюта, то має бути єдина бюджетна політика. «Не може в умовах одного емісійного центру, одного центрального банку одна країна складати бюджет з профіцитом, тобто жити власним коштом, а інша країна - складати бюджет з дефіцитом 10% і жити за рахунок інших країн. Абсолютно очевидно те, що Європейський Союз зробив нарешті правильні висновки. Це в нас вселяє упевненість, що рано чи пізно лад буде там наведено», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що для України це дуже важливо, оскільки на країни Євросоюзу, зокрема, країни єврозони припадає приблизно третина українського експорту. На думку прем`єра, відновлення фінансового порядку в Євросоюзі означає пожвавлення його економіки.

«Тому Європейський Союз ухвалив нарешті рішення, яке мав давним-давно прийняти. Щоправда, треба його ще пройти – цілий ряд етапів… Це саме і викликало певну недовіру фінансових ринків», - відзначив М.АЗАРОВ.