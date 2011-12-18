Соболєв розповів, хто очолить список «Батьківщини» на виборах

У фракції «БЮТ-Батьківщина» розраховують, що Юлія ТИМОШЕНКО повернеться в активну політику до початку парламентських виборів 2012 року.

Про це в інтерв’ю «5 каналу» заявив народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ, коментуючи інформацію, що Європейський Суд з прав людини приступив до розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО.

«Так. Я в цьому переконаний», - сказав С.СОБОЛЄВ, відповідаючи на запитання, чи повернеться Ю.ТИМОШЕНКО в політику до виборів.

Він зауважив, що вже визначено, що до кінця березня 2012 року влада повинна надати свої аргументи Євросуду щодо даної справи. «Це означає, що реально у квітні-травні місяці може розпочатися безпрецедентний процес, де влада отримає свій вердикт», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Він також запевнив, що виборчий список «Батьківщини» за будь-яких умов очолить Ю.ТИМОШЕНКО. «Це питання навіть не обговорюється. Це буде Юлія ТИМОШЕНКО», - сказав С.СОБОЛЄВ.