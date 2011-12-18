До Мороза приєдналися п'ять партій

В Києві відбувається об’єднавчий з’їзд ряду партій на базі Соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді до СПУ приєдналися п’ять партії: партія «Соціалістична Україна», Селянська партія України, Всеукраїнська партія «Дітей війни», партія «Діти війни», Народна партія України, Партія «Козацька слава».

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ підкреслив, що дані партії припиняють свою діяльність і вливаються в СПУ.

Він наголосив, що СПУ «послідовно відстоює в Україні засади демократії та народовладдя, захищає права і свободи людини».

За його словами, сьогодні на з’їзді об’єдналися всі ті, хто «опозиційно налаштований до політики нинішньої влади».

На з’їзді був ухвалений меморандум про єднання лівих та лівоцентристських партій.

В маніфесті міститься план дій щодо подальшої політичної діяльності партії.

Перед цим, сьогодні, відбувся другий етап XVII з’їзду СПУ.