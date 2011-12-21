Суддя читає рішення по апеляції Тимошенко - у залі скандують: "фашисти"

Депутати в Апеляційному суді почали скандувати: «фашисти», перешкоджаючи судді оголосити рішення про законність повторного арешту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, після понад трьохгодинного перебування колегії суддів у нарадчій кімнаті, головуюча у справі суддя Ольга ЄФІМОВА почала оголошувати рішення .

Проте, коли у рішенні було оголошено як позицію захисту, так і позицію обвинувачення, і суддя почала пояснювати правовими нормами можливість ухилення Ю.ТИМОШЕНКО від слідства та суду, захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО запропонував суддям зняти значки та почав вигукувати: «тварі!».

Після цього присутні у залі народні депутати піднялися зі своїх місць і почали скандувати: «Фашисти!».

Водночас суддя продовжує оголошувати рішення, але журналісти його не можуть чути через скандування депутатів, що триває вже 10 хвилин.