Бондарчук хоче почути, що зробила влада для зменшення енергозалежності

Українська влада не повинна вести газові переговори з Росією з позиції прохача або молодшого брата, до якого кремлівські лідери дозволяють собі виявляти неповагу. Про це заявив голова центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК, повідомляє прес-служба партії.

На його переконання, якщо газові угоди не виходить переглянути на взаємовигідних умовах на двосторонньому рівні, необхідно добиватися їх перегляду в судовому порядку, так як це успішно зробили ряд європейських країн.

«Україна не має погоджуватися на створення газового консорціуму з Росією на умовах російського монополіста. Ми не повинні повторити шлях Білорусі, газотранспортні активи якої уже повністю перейшли у власність російського «Газпрому», і який одноосібно встановлює ціни на внутрішньому ринку цієї країни, що рівнозначно з втратою економічної незалежності», - вважає С.БОНДАРЧУК.

Він підкреслює - влада має не лише скаржитись на те, що країни ЄС допомагають Росії у прокладенні обхідних газових маршрутів, а й активізувати переговори з ЄС та західними компаніями, не пов’язаними з «Газпромом», щодо їх участі у створенні тристороннього газового консорціуму на цивілізованих європейських умовах.

Крім того, влада має прозвітувати, що вона за два роки реально зробила для зменшення залежності нашої країни від російського газу, зокрема у сфері диверсифікації енергопостачання, збільшення внутрішнього видобутку газу і запровадження енергоощадних технологій. Оскільки саме скорочення споживання російського газу є найбільш реальним аргументом для того, щоб позбутися газової залежності від Росії, за яку вже і так заплачено таку високу політичну ціну як харківські угоди.

«І український президент, і прем’єр-міністр, та інші високопосадовці не повинні допустити до повторення в країні прецедентів, коли керівники влади в судовому порядку відповідають за укладення невигідних газових угод», - додав С.БОНДАРЧУК.