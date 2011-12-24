Польський експерт: для Януковича усунення Тимошенко є важливішим, ніж ЄС

Лідери Європейського Союзу не погодяться на підписання Угоди про асоціацію з Україною без звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та проведення чесних виборів до Верховної Ради у 2012 році.

Таку думку висловив аналітик Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Тадеуш ІВАНЬСКІ у спеціальному коментарі, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Експерт назвав поразкою саміт Україна - ЄС 19 грудня в Києві, зауваживши, що головною причиною непарафування Угоди про асоціацію стала непоступливість української влади у питанні про справу Ю.ТИМОШЕНКО.

"Це доводить, що для Віктора ЯНУКОВИЧА пріоритетом стало унеможливлення екс-прем'єру участі у запланованих на наступний рік парламентських виборах навіть ціною відсутності зближення з Євросоюзом. Порушення чергових справ проти вже засудженої на 7 років тюрми ТИМОШЕНКО свідчить про те, що не варто очікувати зміни позиції української влади", - вважає польський аналітик.

За його словами, у таких умовах співпраця ЄС з Україною може обмежитися лише візовим діалогом і взаємодією в окремих секторах економіки.

"Парафування Угоди про асоціацію ще можливе у найближчі тижні. Однак, незалежно від того, коли це станеться, підписання та ратифікація документа залежатимуть від звільнення та реабілітації Юлії ТИМОШЕНКО і проведення чесних парламентських виборів у жовтні 2012 року", - зауважив Т.ІВАНСЬКІ.

За його словами, інакше сторони можуть підписати лише договір про створення зони вільної торгівлі без політичної асоціації.