Політолог Медведчука знає, чому Янукович тримає Тимошенко в СІЗО

Директор Київського інституту конфліктології і політичних досліджень Михайло Погребинський вважає, що непохитна позиція української влади у справі Тимошенко викликана реакцією Європи.

Про це він заявив у коментарі для Gazeta.ua.

"Якби у європейців була спокійніша, не така брутальна позиція щодо екс-прем`єрки, можливо, ми б побачили "під ялинкою" її звільнення, - зазначив політолог. - Тепер Янукович не знає що робити, чекає підказки від Європи. Навіть заявляв, що нібито була готовність декриміналізувати статтю, за якою засуджена Тимошенко. Але цього, мовляв, не сталося не з вини президентської команди. Це звучить непереконливо".

На думку Погребинського, справа Тимошенко може вирішитися після Нового року.

"Історія з Юлією Тимошенко не закінчилася. Після Нового року може бути амністія. Це потрібно, насамперед, Януковичу, щоб зняти цей головний біль надовго і всерйоз. Дані громадських опитувань мають підштовхнути його до цього. Крім того, Янукович зацікавлений у тому, щоб почалася конкуренція між Тимошенко і Яценюком. Вони приречені на це. Якщо екс-прем`єрка вийде з в`язниці, вона претендуватиме на роль першої особи в опозиції. А лідер "Фронту змін" уже бачить себе спадкоємцем нинішньої влади", - зауважив Погребинський.