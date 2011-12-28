Кіно про війну покажуть безплатно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 4105-VI «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років» щодо безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема законом передбачено доповнити статтю 2 (форми увічнення Перемоги та подвигу народу-переможця) Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» абзацом такого змісту: безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах та інших закладах культури державної та комунальної форм власності протягом травня.

У прес-службі наголосили, що підписання Президентом України зазначеного закону сприятиме інформованості суспільства про подвиг захисників і визволителів рідної землі, задоволенню культурних і духовних запитів ветеранів війни та літніх людей, збереженню пам'яті про трагічні сторінки вітчизняної історії, бойових і трудових традицій українського народу, вихованню в учнівської та студентської молоді почуття патріотизму та шанобливого ставлення до людей старшого покоління, які у боротьбі з фашистськими загарбниками відстояли мир і свободу.

Закон набирає чинність з 1 січня 2012 року.