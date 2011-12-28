Житомирська міськрада висловила недовіру виконкому

27 грудня на сесії депутати Житомирської міської ради більшістю голосів проголосували за недовіру виконкому ради.

Як передає кореспондент УНІАН, питання недовіри виконкому ініціювали для розгляду сесії депутати від опозиції - фракції політичної партії "Фронт Змін", ВО " Свобода" та БЮТ.

Зокрема, під час таємного голосування 32 депутати із 41 депутата, що взяв участь у голосуванні, висловили недовіру виконавчому комітету.

Як розповів УНІАН депутат Житомирської міської ради від "Фронту Змін" Володимир МИХАЛЕЦЬ, «голосуванню намагались перешкоджати: до голосування допускали лише тих депутатів, хто мав при собі посвідчення". “Цей виконком не був спроможний керувати містом, довівши до банкрутства комунальні підприємства Житомира (КП "ЖТТУ" та інші - УНІАН). Тому депутати вчинили правильно, що відправили його у відставку" , - сказав В.МИХАЛЕЦЬ.

У свою чергу депутат від ВО "Свобода" Сергій ОНИЩУК зазначив, що питання про недовіру спочатку не було внесено до порядку денного, але після розгляду ситуації у Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні депутати підтримали таке рішення. "Було намагання блокувати голосування, але воно все-таки відбулося", - уточнив С.ОНИЩУК.

Під час обговорення цього питання на сесії депутати від опозиції наголошували, що мотивацією для відставки виконкому стало зволікання з вирішенням нагальних проблем громади - заборгованість з заробітної плати працівникам КП «ЖТТУ», неефективне виконання своїх функціональних обов’язків, недотримання норм чинного законодавства, зокрема порушення закону про інформацію – про що було зроблено припис прокуратури та інше.

У результаті 32 депутати, що є більшістю у міській раді, проголосували за недовіру виконкому. Із 56 присутніх лише 41 депутат зміг взяти участь у голосуванні. Загальний склад Житомирської міської ради - 60 депутатів

За часів незалежності України таке рішення Житомирською міською радою прийнято вперше.