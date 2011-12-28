Коли обирати мера Києва?
Аргументи Володимира Рибака
Народний депутат України, перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК не виключає, що вибори мера Києва можуть відбутися раніше жовтня 2012 року.
Таку думку він висловив в інтерв`ю «Главкому».
За його словами, також можливий варіант проведення цих виборів одночасно з парламентськими в жовтні 2012-го. На його думку, це найреальніший варіант.
«Законом визначено, коли починаються виборча кампанія на місцевих виборах. Думаю, що питання з виборами київської влади - мера і міськради, вирішиться на наступній сесії Верховної Ради, яка розпочнеться 7 лютого. На нинішній сесії рішення точно не буде прийняте», - зазначив В.РИБАК.
Він вважає, що з погляду державних інтересів найкраще, щоб вибори місцевих органів влади Києва і Верховної Ради проходили одночасно. «Це однозначно для країни обійдеться дешевше», - додав він.
Депутат також не виключає, що одночасно з парламентськими можуть пройти і вибори мера Чернівців. «Міська рада повинна прийняти рішення і направити до Верховної Ради клопотання. Тут є варіанти, але думаю, що повинен розглядатися варіант з одночасними виборами мера Чернівців і депутатів Верховної Ради, як і в Києві», - сказав В.РИБАК.