Коли обирати мера Києва?

Народний депутат України, перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК не виключає, що вибори мера Києва можуть відбутися раніше жовтня 2012 року.

Таку думку він висловив в інтерв`ю «Главкому».

За його словами, також можливий варіант проведення цих виборів одночасно з парламентськими в жовтні 2012-го. На його думку, це найреальніший варіант.

«Законом визначено, коли починаються виборча кампанія на місцевих виборах. Думаю, що питання з виборами київської влади - мера і міськради, вирішиться на наступній сесії Верховної Ради, яка розпочнеться 7 лютого. На нинішній сесії рішення точно не буде прийняте», - зазначив В.РИБАК.

Він вважає, що з погляду державних інтересів найкраще, щоб вибори місцевих органів влади Києва і Верховної Ради проходили одночасно. «Це однозначно для країни обійдеться дешевше», - додав він.

Депутат також не виключає, що одночасно з парламентськими можуть пройти і вибори мера Чернівців. «Міська рада повинна прийняти рішення і направити до Верховної Ради клопотання. Тут є варіанти, але думаю, що повинен розглядатися варіант з одночасними виборами мера Чернівців і депутатів Верховної Ради, як і в Києві», - сказав В.РИБАК.