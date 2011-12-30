Оніщук про недовіру до судів, новий КПК та молодих суддів

Протягом поточного року, незважаючи на низку прогресивних кроків у вдосконаленні судочинства, очікуваних позитивних змін, які мали б підвищити індекс довіри до судової системи, не відбулося.

Таку думку висловив екс-міністр юстиції, президент Інституту правової політики Микола ОНІЩУК, повідомили УНІАН у прес-службі інституту.

За його словами, цього року українське правосуддя зазнало суттєвих змін, які дійсно заслуговують на увагу.

Передусім, сказав М.ОНІЩУК, це стосується завершення роботи над розробкою нового проекту Кримінально-процесуального кодексу. «Адже в ньому враховані майже всі зауваження Ради Європи та прописано ряд прогресивних положень, спрямованих на забезпечення реальної процесуальної рівності та змагальності сторін у кримінальному судочинстві, приведення ролі прокуратури у відповідність до її конституційного статусу та запровадження європейських стандартів кримінальної юстиції. Тому маю надію, що одним із першочергових завдань влади в 2012 році стане ухвалення цього кодексу», - наголосив він.

Крім того, на думку М.ОНІЩУКА, важливим стало і відновлення конституційно-правового статусу Верховного Суду України та вдосконалення його структури, що дозволить підвищити ефективність діяльності вищої судової інстанції.

Також, зауважив він, цього року була введена в дію нова система доступу до професії судді через прозору конкурсну процедуру і вже почала працювати нова генерація суддів, які власне і пройшли цей конкурс.

Водночас, додав М.ОНІЩУК, судова система зазнала серйозного впливу стосовно своєї незалежності. На його думку, це сталося через гучні процеси над колишніми посадовцями, які мали низку негативних відгуків не лише українських, а й закордонних політиків та експертів.

«Варто також згадати і про спроби тиску на суди. Яскравим прикладом у цьому ряді можна назвати намагання щодо позасудової оцінки Вищою радою юстиції рішень, ухвалених найвищою судової інстанцією – Верховним Судом України через відкриття провадження за порушення суддівської присяги членами Судової палати з кримінальних справ Верховного Суду», - зауважив він.

Таким чином, наголосив М.ОНІЩУК, індекс недовіри до українського судочинства залишається критично високим, і у 2012 році влада має провести низку заходів, які б виправили таку ситуацію.