Кличко зрозумів, що Янукович зневажає історію

Підписавши указ про скасування свята Дня Свободи 22 листопада, Президент офіційно визнав, що в 2011 році Україна стала країною, де все менше свободи.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «УДАР Віталія Кличка».

У партії «УДАР» переконані, що День Свободи для мільйонів українців залишається символом боротьби за свої громадянські права, за чесні вибори, свободу слова, вільні зібрання. «Спроба начебто об`єднати одним указом День Свободи з Днем Соборності – це свідчення зневаги влади до української історії, неприховане намагання вбити саму згадку про 2004 рік і Майдан», – йдеться у заяві партії.

«Символічно, що День Свободи скасували паралельно з етапуванням до колонії Юлії ТИМОШЕНКО. Напередодні Нового року хвору жінку таємно перевозять з Києва, аби вкотре принизити і показати всю силу репресивного апарату. Хоча ще вчора міністри і урядовці запевняли про те, що до закінчення слідчих дій ТИМОШЕНКО буде у Києві. Кожна дія, кожна заява цієї влади – це продовження брехні та дезінформації», – зазначається в заяві.

У партії «УДАР» вважають, що своїми діями влада системно і цілеспрямовано руйнує євроінтеграційні перспективи України, відводить країну від цінностей Європи. «Вже очевидно, що це цілеспрямована політика, спрямована на те, щоб Україна надовго залишилася в сірій зоні, а наші європейські сусіди дивилися на Україну зі співчуттям і недовірою, – наголошують в партії. – Жодна українська влада не дозволяла собі настільки нехтувати національними інтересами країни, поступатися ними на догоду власним політичним амбіціям і цілям».

В партії «УДАР» зазначають, що у 2012-ий країна входить зовсім іншою, аніж була ще рік тому. «У нас більше не поважають права людини. Несвобода, приниження громадян стає нормою життя, а приниження опонента – політичним кредо влади, її філософією. На жаль, усе це перекреслює європейські перспективи не чинної влади, а всієї України. Тому ми розуміємо, що сьогодні опозиція має не лише протистояти авторитарній системі, а об’єднуватися довкола спільних ідей та цінностей, навколо теми європейської інтеграції, повернення до європейських правил і норм. Ми не повинні дозволити занурити країну у атмосферу песимізму, апатії та страху», – наголошують у партії «УДАР».