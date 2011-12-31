Справу Луценка розглядатимуть ще мінімум 3 місяці?

Печерський районний суд міста Києва розглядатиме кримінальну справу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка ще мінімум три місяці. Про це сказав адвокат Олексій Баганець.

«Мій прогноз — місяців зо три, не менше. Якщо суд буде дотримуватися вимог Кримінально-процесуального кодексу України, буде викликати всіх свідків. І ми, і підсудний будемо мати право всіх їх допитати», — розповів захисник.

З його слів, захист після Нового року знову подасть до суду клопотання про зміну запобіжного заходу підзахисному Ю.Луценку, повідомляє прес-служба «Народної самооборони».

Як повідомлялося, суд продовжить розгляд справи Ю.Луценко 11 січня 2011.

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