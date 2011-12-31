Безсмертний: До масових протестів не готові лише влада й опозиція

До широкого протестного руху в Україні, як завжди, не готова лише влада, що хронічно не розуміє, як діяти в таких умовах, і, на жаль, політична опозиційна еліта, вважає депутат ВР 2-5 скликання, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

«Нині ситуація дозріла для широкого протестного руху, і поява невеликого приводу (незначного чергового конфлікту) приведе протестний механізм у дію. Що це може бути? А що завгодно... Хоч конфлікт із кондуктором у тролейбусі… Можна очікувати, що влада під соусом наведення порядку під час Євро-2012 всіляко утискатиме протести. Не виключаю, що саме це й може довести людей до межі терпіння», — сказав він у коментарі ZN.UA.

За неготовності влади та політичної опозиційної еліти протести сегментуються, і спецслужби каналізують їх у соціальне русло з економічними вимогами, що ще більше розкручує протестні настрої.

«В такій ситуації чим раніше відбувається зміна влади, тим спокійніше пройде протистояння (якщо можна вжити слово „спокійніше“). Протестам неможливо запобігти, вони будуть. Думаю, що очолити й організувати їх повинна опозиція, бо інакше ні протестувальники не отримають бажаного результату, ні влада не одумається», — наголосив Р.Безсмертний.

«Чи втримається за таких умов при владі Віктор Янукович? Парадокс ситуації в тому, що наскільки доля Юлії Тимошенко залежить від Віктора Януковича, настільки ж доля Януковича залежить від Тимошенко. Вже тепер можна казати, що в країні є два головних в’язні: Юлія Тимошенко — в’язень Лук’янівського СІЗО, Віктор Янукович — в’язень Межигір’я. Складно спрогнозувати перебіг подій. Однак очевидно, що симпатії людей явно на боці Тимошенко. Верхівка Партії регіонів та владні мужі так і не зрозуміли, що час дуже швидкоплинний, і грає він проти влади, і грає він на руку Тимошенко. Як мовиться, «і нема на то ради»», — констатував Р.Безсмертний.