У Харкові «Свобода» відзначила день народження Бандери

У Харкові активісти ВО «Свобода» урочистим мітингом біля меморіального каменя воякам УПА в Молодіжному парку відзначила 103 річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Свобода», у заходи також взяло участь духовенство Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви.

Крім цього, у Свято-Дмитрівському храмі УАПЦ відбулася панахида за провідником С.Бандерою. Звертаючись до присутніх, архієпископ Харківський та Полтавський Ігор (ІСІЧЕНКО) наголосив на великому значенні постаті С.Бандери для формування української державності.

Мітинг та панахида на честь С.Бандери пройшли в контексті урочистих заходів, які ВО «Свобода» провела в усіх обласних центрах України.