Чи підтримає Обама присудження Нобелівської премії Тимошенко

Лідер Української соціал-демократичної партії (УСДП), народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася з офіційним листом до Президента США Барака ОБАМИ, в якому просить його підтримати висунення лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО на Нобелівську премію миру 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСДП.

«Прошу Вас, як лауреата Нобелівської премії миру, висунути Ю.ТИМОШЕНКО на Нобелівську премію миру 2012 року «За безкомпромісну боротьбу за політичні та економічні свободи», - йдеться у зверненні Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ до американського Президента.

На її думку, політичний процес над Ю.ТИМОШЕНКО - це виклик всьому демократичному світовому співтовариству, замах на основоположні принципи прав людини, верховенство права та демократії. «Від того, як світова спільнота відреагує на цей виклик, залежатиме напрям розвитку суспільно-політичного життя не тільки в Україні, а й в усій Східній Європі на довгі роки вперед», - зазначила народний депутат.

«Весь світ розуміє: Ю.ТИМОШЕНКО - політичний дисидент, яка постраждала за європейські цінності, за європейське майбутнє України, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Її доля є прикладом того, як, не шкодуючи своїх власних сил, здоров`я та життя, людина може боротися за право свого народу жити вільно у процвітаючій демократичній європейській країні. В особі Ю.ТИМОШЕНКО кожен громадянин України отримає Нобелівську премію».

Також лідер УСДП має намір звернутися за підтримкою й до інших відомих лауреатів Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, Президент США Б.ОБАМА 2009 року був нагороджений Нобелівською премією миру «За екстраординарні зусилля у зміцненні міжнародної дипломатії та співробітництво між народами».

Згідно з регламентом, право вносити пропозиції на Нобелівську премію миру мають: члени національних парламентів та урядів держав; члени міжнародних судів; ректори університетів, професори суспільних наук, історії, філософії, юриспруденції та теології, директори науково-дослідних інститутів світу та інститутів зовнішньої політики; особи, які були нагороджені Нобелівською премією миру; члени Ради Нобелівського комітету, які були нагороджені Нобелівською премією миру; чинні та колишні члени Нобелівського комітету; колишні радники, призначені Нобелівським інститутом.

Раніше повідомлялося, що БЮТ готує документи для номінування Ю.ТИМОШЕНКО на Нобелівську премію миру.