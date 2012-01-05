Міліція перегородила підступи до Качанівської колонії

У Харкові під стінами Качанівської виправної колонії, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, на мітинг зібралися близько 100 активістів партії «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, люди стоять на проїжджій частині вулиці Каштанівської. Вони тримають національні прапори, символіку БЮТ та «Батьківщини», а також транспаранти з написами: «Київ чекає нашого президента – Юлію Тимошенко», «Закони України для влади не писані», та скандують: «Юлі – волю!» «Владу – геть!».

Працівники міліції перегородили вулицю Каштанівську на підступах до воріт колонії.