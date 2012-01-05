Власенку цікаво, хто дивиться відео з Тимошенко

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не скаржиться на умови тримання в Качанівській виправній колонії Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Я наголошую, що Юлія Володимирівна не скаржиться на тримання у колонії. Вона говорить про те, що незаконно 24 години на добу ведеться відеоспостереження, що незаконно 24 години на добу горить світло», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він повідомив, що працівники колонії протягом сьогоднішнього дня 4-5 разів міняли лампочку, яка встановлена у камері Ю.ТИМОШЕНКО, а світло цілодобово й надалі продовжує горіти. «Мені дуже цікаво, хто дивиться це відео», - сказав В.ВЛАСЕНКО.