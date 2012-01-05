Власенку цікаво, хто дивиться відео з Тимошенко
15:06, 05 січня 2012Політика
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Лампочку за день міняли 4-5 разів
Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не скаржиться на умови тримання в Качанівській виправній колонії Харкова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.
«Я наголошую, що Юлія Володимирівна не скаржиться на тримання у колонії. Вона говорить про те, що незаконно 24 години на добу ведеться відеоспостереження, що незаконно 24 години на добу горить світло», - сказав С.ВЛАСЕНКО.
Він повідомив, що працівники колонії протягом сьогоднішнього дня 4-5 разів міняли лампочку, яка встановлена у камері Ю.ТИМОШЕНКО, а світло цілодобово й надалі продовжує горіти. «Мені дуже цікаво, хто дивиться це відео», - сказав В.ВЛАСЕНКО.
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