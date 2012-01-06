Прокуратура оскаржила заборону радянської символіки

У Луцьку прокуратура опротестувала рішення міської ради про заборону розміщення радянської символіки, яке було ухвалене депутатами 20 квітня 2011 року.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, 10 січня відбудеться 19-та позачергова сесія міськради, на розгляд якої буде винесено питання «Про розгляд протесту прокурора міста Луцька на рішення міської ради від 20.04.2011 № 9/1 «Про заборону розміщення радянської символіки в м. Луцьку».

На сесію запрошуються заступники міського голови, прокурор Луцька, депутати обласної ради, обрані у мажоритарних округах Луцька, члени виконавчого комітету міської ради, окремі керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2011 року депутати міськради Луцька заборонили розміщення радянської символіки. Проект рішення був підготовлений фракцією ВО «Свобода».