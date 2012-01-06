У Львові залили фарбою бігборд Януковича

Міліція проводить перевірку за фактом пошкодження бігбордів із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО повідомив сьогодні на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми проводимо відповідну перевірку і поінформуємо про її результати. Поки що результатів немає», - сказав міністр.

За даними ЗМІ, вчора у Львові невідомі залили фарбою фотографію Президента України В.ЯНУКОВИЧА на бігборді із новорічним привітанням.