Янукович бере участь в Різдвяній літургії

У день Різдва Христового Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ бере участь у святковій Різдвяній літургії у Свято-Успенській Почаївській лаврі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Службу проводить намісник Свято-Успенської Почаївської лаври архієпископ ВОЛОДИМИР.

Довідка УНІАН. Почаївська лавра в Тернопільській області – найбільша православна святиня Волині й друга після Києво-Печерської лаври в Україні.

Архiтектурний ансамбль лаври складається з 16 церков, резиденцiї архиєпископа, дзвiницi, келiй. Святинями Почаївської Лаври є вiдбиток ступнi Божої Матерi, джерело з цiлющою водою, чудотворна iкона Матерi Божої, мощi преосвященного Йова.

Почаївський монастир був заснований ченцями, що з’явилися тут в 1240-1241 рр., рятуючись від татаро-монголів, які захопили і зруйнували Київ.