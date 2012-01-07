Аятолла назвав гріхом реєстрацію у Facebook

В Ірані діють жорсткі обмеження

Високопоставленийіранськийаятолланазвавгріхомкористування соціальноюмережеюFacebook.



"Посуті, відвідуваннябудь-якоговеб-сайту, якийпропагуєаморальнуповедінку іпідриваєвіру, суперечитьнормамісламу,тому участьвподібнихспільнотахвже самепособі єгріхом", -сказаваятоллаЛотфоллаСафі-Голпагайні, словаякого наводитьінформаційнеагентствоISHA.



За офіційнимиданими,оприлюдненимивжовтні,акаунтина Facebookмають 17мільйонів іранців, зазначаєРадіоСвобода.Прицьому в країнідіютьжорсткіобмеженняна користуваннясоціальнимимережами,блокованийдоступприблизнодо п'яти мільйонівінтернет-сайтів.

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