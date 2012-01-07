"Остання барикада" проведе вертеп на підтримку Луценка

Мистецьке об’єднання «Остання барикада» цього року проведе шостий «Зірковий вертеп» 13 січня 2012 року у Києві під стінами Лук’янівського СІЗО, де вже більше року утримується голова партії «Народна самооборона», колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Як повідомляє прес-служба партії "Народна самооборона", про це заявив народний депутат від НС, організатор мистецької акції Олесь ДОНІЙ.

За його словами, у вертепі, як і завжди, візьмуть участь провідні українські музиканти, актори, літератори, політики та журналісти. Серед них також постійні учасники «Зіркових вертепів» - Володимир АР’ЄВ, Євген НІЩУК, Юрій ГРИМЧАК, Юрій СТЕЦЬ, Артем ПОЛЕЖАКА, Юрко ЖУРАВЕЛЬ, Яна КОНОТОП, Сашко ЛІРНИК та інші.

«Це люди, яких об’єднують повага до українських традицій та тривала дружба», - наголосив О.ДОНІЙ.

«Сьогодні один із наших друзів та постійний учасник наших вертепів – Юрій ЛУЦЕНКО – несправедливо ув’язнений та сидить у Лук’янівському СІЗО, тому і місце проведення цьогорічного вертепу відповідне», - додав О.ДОНІЙ.

«Ми пропонуємо усім, хто поважає українську культуру та традиції, цінує справжню дружбу та відчуває себе справжнім патріотом України – доєднатися до нас. У п’ятницю, 13 січня 2012 року, о 12.00 ми запрошуємо усіх під стіни Лук’янівського СІЗО (вул. Дегтярівська, 13)», - сказав організатор заходу.

«Вертеп – це сміх, сміх – це зброя. Це – наша зброя!», – наголосив О.ДОНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.