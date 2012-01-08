Розпад єврозони - цілковита фантазія

Сценарій розпаду єврозони - це "цілковита фантазія", саме так слід сприймати всі розмови про нього, заявив член правління Європейського центрального банку (ЄЦБ) Люк Коен в інтерв'ю одному з бельгійських видань.

При цьому він визнав, що, незважаючи на прийняті європейськими лідерами заходи, все ще існує невизначеність. "Дійсно, невизначеність щодо збереження єврозони все ще існує, але я вважаю, що подібну гіпотезу слід сприймати лише як фантазію", - цитує РосБізнесКонсалтинг.



За словами Л. Коена, європейським лідерам не слід покладатися на те, що ЄЦБ рятуватиме єврозону широкомасштабними інтервенціями. "Придбання Європейським центробанком державних облігацій периферійних країн єврозони не є вирішенням проблеми", - зазначив Л.Коен, додавши, що подібні дії ЄЦБ не зможуть відновити довіру фінансових ринків, оскільки вони не спрямовані на усунення дисбалансів, що лежать в корені проблеми.



"Довіру фінансових ринків не буде відновлено, поки оголошені європейськими лідерами на саміті ЄС 9 грудня заходи не будуть застосовані на практиці", - підсумував він.



Новий бюджетний пакт, попередньо погоджений європейськими лідерами на саміті Євросоюзу в Брюсселі 9 грудня 2011, передбачає юридичну відповідальність держав за невиконання програми проведення узгодженої податкової та бюджетної політики, що буде відображено на законодавчому рівні через поправки до існуючих європейських конвенцій. У документі передбачається, що в разі недотримання країною бюджетної дисципліни вона може бути притягнута до відповідальності перед Європейським судом.