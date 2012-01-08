Політолог прогнозує відкриття справи проти Ющенка

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко переконаний, що справу екс-президента Леоніда Кучми наступного року можуть поновити. Така ж доля може загрожувати і його наступнику Віктору Ющенку.

У коментарі Тижню політолог заявив, що справу проти Кучми спробують поновити після «чистки» прокуратури, аби продемонструвати однакове ставлення як до опозиціонерів влади, так і до прихильників влади.

«Я думаю, що вона (справа проти Кучми) не закінчилась. Кучма звичайно взагалі не правий, що дав дозвіл на відкриття цієї кримінальної справи. Він не міг не знати, що вона відкривається. Крім цього, справа про звинувачення у вбивстві журналіста залишиться на ньому до кінця його днів. Завтра ж за іншими обставинами або новий суддя знову поновить справу. Я вже не кажу про те, що коли відбудеться «чистка» прокуратури, то перше, що зробить прокуратура постарається відкрити справу на Кучму, тому що це такий зручний піар-хід від критики суспільства, чому «хапають» тільки політичних опонентів, а не тих, хто допоміг прийти до влади. Звідси і можливе відкриття нової справи щодо Ющенка…», – стверджує Небоженко.

Справу проти Ющенка, за словами політолога, можуть відкрити після парламентських виборів.

«Ця влада дуже зацікавлена в цьому. Коли закінчаться парламентські вибори і буде чимало звинувачень у підтасовках і фальсифікаціях, Ющенка попросять дати «свідчення», що вибори-2012 пройшли без порушень. Він буде єдиним з політиків, що говоритиме про їхню легітимність, хоч всі розумітимуть, що це неправда», – вважає Небоженко.

За його словами, заява Ющенка може стати чи не єдиним аргументом про легітимність майбутніх виборів для переконання міжнародних експертів.