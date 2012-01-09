Узбекистан скасував збір до дорожнього фонду при купівлі українських авто

Президент Узбекистану Іслам КАРИМОВ своєю постановою з 1 січня 2012 року скасував сплату збору до Республіканського дорожнього фонду за придбання і тимчасове ввезення на територію республіки нових автомобілів виробництва України і Росії.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на міністерство фінансів республіки.

Відповідно до документа, від сплати даного збору звільняються громадяни, які купують автомобілі у спеціалізованій торговій мережі.

За встановленими правилами, збір за придбання і тимчасове ввезення автотранспортних засобів сплачується під час їх реєстрації в органах МВС Узбекистану у випадках: отримання у власність автотранспортних засобів на підставі договору купівлі-продажу, міни, дарування, безвідплатної передачі, а також інших не заборонених законодавством операцій.

Ставки збору розраховуються залежно від потужності автомототранспортного засобу, що придбається, - у відсотках від мінімальної заробітної плати (мзп) за кожну кінську силу залежно від терміну експлуатації.

Зараз ставка збору за автомобіль з терміном експлуатації до 3 років становить 10%, від 3 до 7 років включно - 7 %, понад 7 років - 5 %. Розмір мзп в Узбекистані зараз становить 62 920 сумів (35 доларів за курсом ЦБ Узбекистану, 1 долар - 1796,22 сума).

При цьому розмір збору має бути не менше від 20% від ціни придбання - для автобусів до 40 посадочних місць і вантажних автотранспортних засобах з вантажопідйомністю до 20 тонн; 6% від ціни придбання - для решти автотранспортних засобів.

За оцінкою офіційних ділерів, які діють у республіці, скасування цього збору істотно не вплине на зниження цін на автомобілі, що імпортуються до Узбекистану.

За різними оцінками, обсяг продажів нових іномарок в Узбекистані на даний час становить порядка 3-6 тисяч одиниць на рік при потенційному обсязі ринку в 150 тисяч одиниць на рік.

Разом з тим, на думку офіційних автоділерів, серед проблем, пов`язаних із торгівлею новими іномарками на ринку Узбекистану не розв`язана основна - конвертація одержаної виручки, а також продовжують діяти високі імпортні мита і акцизи, введено заборону на споживче кредитування автомобілів іноземного виробництва.