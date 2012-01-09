МВС: Різдвяні свята в Україні пройшли спокійно
16:17, 09 січня 2012Політика
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16 тисяч правоохоронців несли службу
Новорічні та Різдвяні свята на території України у цілому пройшли спокійно.
Про це УНІАН повідомили у Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
У повідомленні відзначається, що під час святкових днів надзвичайних подій та порушень громадського порядку у місцях масового скупчення населення не зареєстровано.
Під час святкувань понад 16 тисяч правоохоронців несли службу у посиленому варіанті.
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