МВС: Різдвяні свята в Україні пройшли спокійно

16:17, 09 січня 2012
Політика
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16 тисяч правоохоронців несли службу

Новорічні та Різдвяні свята на території України у цілому пройшли спокійно.

Про це УНІАН повідомили у Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У повідомленні відзначається, що під час святкових днів надзвичайних подій та порушень громадського порядку у місцях масового скупчення населення не зареєстровано.

Під час святкувань понад 16 тисяч правоохоронців несли службу у посиленому варіанті.

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