МВС: Різдвяні свята в Україні пройшли спокійно

Новорічні та Різдвяні свята на території України у цілому пройшли спокійно.

Про це УНІАН повідомили у Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У повідомленні відзначається, що під час святкових днів надзвичайних подій та порушень громадського порядку у місцях масового скупчення населення не зареєстровано.

Під час святкувань понад 16 тисяч правоохоронців несли службу у посиленому варіанті.