Чоловік Тимошенко подав документи на реєстрацію «Батьківщини» у Празі

Олександр ТИМОШЕНКО, який отримав у п’ятницю політичний притулок у Чеській республіці, заявив, що в грудні 2011 року подав у Празі документи на реєстрацію Міжнародної громадської організації «Батьківщина».

Про це чоловік колишньої прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО повідомив в інтерв’ю Радіо Свободау понеділок.

«Слід зрозуміти, що режим ЯНУКОВИЧА – це не український народ. Це купка колишніх бандитів, одягнутих у «Бріоні», які неправдою – через маніпулювання українським законодавством – забезпечили собі абсолютну владу в країні, обманюють і грабують український народ», – вважає О.ТИМОШЕНКО.

За його словами, «народ не вибирав Президента України з такими повноваженнями, він не давав парламенту такі повноваження».

«Народ не обирав «тушок» депутатами, він голосував за партійні фракції. Саме через зраду окремих депутатів, відбувся в країні конституційний переворот, який уже забезпечив диктатуру в особі режиму ЯНУКОВИЧА, який всі ці роки боровся проти Юлії ТИМОШЕНКО», – наголосив чоловік екс-прем’єра.

За його словами, «сьогодні Юлія ТИМОШЕНКО та інші політичні в’язні перебувають у тюрмах, а ЯНУКОВИЧ сидить на золотому унітазі і разом зі своїми синами та хунтою – в особі ФІРТАША, ЛЬОВОЧКІНА, ХОРОШКОВСЬКОГО, КУЗЬМІНА та своїх синів і грабують український народ».

Основними завданнями роботи Міжнародного громадського об’єднання «Батьківщина» О.ТИМОШЕНКО назвав, зокрема, аналіз дій сьогоднішньої влади та «її злочинної діяльності по грабуванню України, висвітлення дій влади ЯНУКОВИЧА в закордонних виданнях, здійснення постійного моніторингу дотримання прав людини і свобод громадян, а також принципів демократії в Україні».