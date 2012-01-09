Під колонію продовжують приходити поодинокі прихильники Тимошенко

Поодинокі громадяни продовжують приходити до Качанівської виправної жіночої колонії №54 для підтримки екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні опівдні біля прохідної колонії, де утримується засуджена, зібралося п’ятеро її прихильників. Вони тримали в руках квіти і невеликі прапорці з кольорами партії «Батькіщина» та державною символікою.

На запитання журналістів, чи знають вони про заборону суду проводити акції під стінами колонії, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО відповіли, що їм про це відомо. Водночас вони зазначили, що акцій не проводять, а в індивідуальному порядку «висловлюють свою солідарність».

Симпатики Ю.ТИМОШЕНКО також розповіли, що до них підходили працівники міліції, які чергують в автомобілі поблизу входу до в’язниці: правоохоронці цікавилися намірами, запитували про мету перебування людей. «Ми відповіли, що любимо Юлю, що просто прийшли сюди, і міліція полишила нас», - сказала одна з відвідувачів.

Водночас, за 10-15 метрів від воріт прохідної опівдні кілька робітників з автомобіля аварійної служби проводили земляні роботи. Тротуар, ще веде до прохідної, перекопано невеликими траншеями. За 3-5 метрів від самих воріт висипано близько 5-10 тонн піску, якого не було минулого тижня. Робітники висловили невдоволення у відповідь на цікавість журналістів, чому саме тут вони копають.

Одна з частин вулиці Каштанової, яка проходить повз колонію, залишається перегородженою для руху автомобілів.