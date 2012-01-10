Нардеп каже, що країна семимильними кроками наближається до дефолту

Опозиційним силам необхідно об`єднатися для захисту Незалежності України: під загрозою відразу три «стовпи» суверенітету країни – газотранспортна система, земля та золотовалютний запас. Про це заявила лідер Української соціал-демократичної партії (УСДП), народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили у прес-службі УСДП, на її думку, різке скорочення золотовалютних запасів країни, а також внесення на розгляд парламенту законопроектів, що дозволяють оренду ГТС та продаж землі, фактично є заявкою влади на здачу суверенітету України. «Комітет опору диктатурі повинен зібратися в найкоротші терміни, щоб виробити тактику та стратегію захисту національних інтересів України. На порядку денному – Незалежність України», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, опозиційні сили мають виробити спільну позицію та план дій щодо трьох ключових пунктів: запобігти втраті національної енергетичної безпеки, не допустити прихованої приватизації газотранспортної системи, забезпечити відкритість дій влади щодо газотранспортної системи; не допустити створення ринку землі в запропонованому владою вигляді, виробити план дій з проведення загальнонаціонального референдуму відносно продажу землі; добитися прозорості використання коштів золотовалютного резерву, використовуючи наявні в розпорядженні опозиції інструменти (зокрема, створення слідчої комісії у ВРУ), звіт міністра фінансів та голови Національного банку.

Першим кроком до здачі Незалежності Н.КОРОЛЕВСЬКА назвала маніпуляції навколо газотранспортної системи. «10 січня влада має намір зірвати «запобіжник» енергетичної незалежності України. Влада демонстративно відвернулася від Європи та опинилася наодинці зі своїми проблемами. У неї відмовив інстинкт самозбереження. Всі, у кого сьогодні виникає думка підтримати здачу ГТС, повинні розуміти, що завтра їм буде висунуто обґрунтоване звинувачення в державній зраді», – наголосила вона.

Другим кроком, вважає народний депутат, буде прийняття закону про ринок земель, заплановане на 12 січня. «Коли йдеться про продаж землі, ми маємо розуміти – продається не власне земля, а наше майбутнє. За наявного рівня корупції в нашій країні зрозуміло, що земля від людей перейде до рук кількох олігархів, які згодом розпродадуть її. Таким чином держава опиниться в ресурсному дефолті», – зазначила політик.

Третім кроком лідер УСДП назвала різке скорочення золотовалютних запасів, що загрожує серйозними економічними наслідками у найближчій перспективі. «Золотовалютні резерви скоротилися за чотири останні місяці минулого року майже на 6 млрд. доларів США. Негативне торговельне сальдо – за десять місяців 2011 року – перевищило 11 млрд. доларів. Країна семимильними кроками наближається до дефолту», – попередила політик.

«Доки в нас є золотовалютні резерви, земля та газотранспортна система, ми зберігаємо шанси створити країну зовсім іншого ґатунку, країну XXI століття. Сьогодні ми опинилися у безпрецедентній ситуації: влада готова відмовитися відразу від усіх «капітальних опор» Незалежності. Необхідно зробити все, щоб перешкодити їй реалізувати план здачі країни», – наголошує Н.КОРОЛЕВСЬКА.