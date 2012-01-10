Кожем'якін і група Рибакова пересварились через Забзалюка

Народний депутат (група «Реформи заради майбутнього») Тарас ЧОРНОВІЛ заявляє, що Роман ЗАБЗАЛЮК вийшов з фракції "БЮТ-Батьківщина" через те, що після арешту лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО керівництво фракції зрадило задекларовані раніше принципи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЧОРНОВІЛ сказав сьогодні на брифінгу у парламенті.

Т.ЧОРНОВІЛ стверджує, що Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов з фракції "БЮТ-Батьківщина", оскільки представники цієї фракції порушили задекларовані Ю.ТИМОШЕНКО засади.

За його словами, йдеться про «неспівпадіння критеріїв, у першу чергу моральних, зокрема, йдеться про принципи, які були задекларовані, але після арешту Юлії ТИМОШЕНКО були зраджені».

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що йдеться про останні переговори, які вели представники БЮТ поза межами Комітету опору диктатурі в рамках співпраці з партією «Фронт змін», «про певні речі, які свідчили про створення толерованої владою опозиції, і те, що БЮТ втягується в неї, і те, що БЮТом Ю.ТИМОШЕНКО використовується тільки як прапор, який ліпше тримати в тюрмі, ніж перед собою в якості реального лідера».

У відповідь лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що Р.ЗАБЗАЛЮК має особисто надавати ЗМІ коментарі щодо свого виходу з фракції "БЮТ-Батьківщина". За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, зараз Р.ЗАБЗАЛЮК хворіє і зв’язку з ним немає.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що вважає некоректними заяви Т.ЧОРНОВОЛА та Володимира КАПЛІЄНКА щодо дій Р.ЗАБЗАЛЮКА. За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, вони «зі своїм уставом постійно лізуть у чужий монастир».

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" підкреслив, що ці депутати не мають права говорити про його моральні принципи.

«Особисто зі мною вони не сиділи за одним столом, не служили зі мною на флоті, не служили у військовому училищі, не ходили зі мною на спецоперації. І говорити їм, видатним політичним діячам щодо ситуації і щодо втрати моральних принципів - це неповага до моєї честі, гідності та моралі», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ВР Володимир ЛИТВИН оголосив про входження народного депутата Р.ЗАБЗАЛЮКА до складу групи «Реформи заради майбутнього».

Разом з тим Р.ЗАБЗАЛЮК відсутній у парламенті.