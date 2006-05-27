Ющенко звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій м.Києва

повідомляє офіційне інтернет-представництво

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами звільнив з посади чотирьох голів райдержадміністрацій м.Києва. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави. Так, указом Президента Тетяну СТРОКАНЬ звільнено з посади голови Голосіївської районної державної адміністрації м. Києва, Олександра ШЕВЧУКА звільнено з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації м.Києва. Миколу ХАРИТОНЧУКА звільнено з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації м.Києва, Анатолія КОВАЛЕНКА звільнено з посади голови Печерської районної державної адміністрації м.Києва.

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